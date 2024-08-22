Zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü: Yanan bölge böyle görüntülendi

Zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü: Yanan bölge böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da barakada başlayan ve hızlıca zeytinlik alana sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakada çıkan yangın kısa sürede zeytinlik alana sıçradı. Alevler zeytinlik alanda devam ederken ihbar üzerine bölgeye polis, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına aldı. Yanan zeytinlik alan dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.