Zeytinburnu'nda Mağazaya Giren 3 Kadın Hırsızın Soyunduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zeytinburnu'nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü öğle saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki kıyafet satışı yapılan mağazada meydana geldi. İddiaya göre 3 kadın hırsız, dükkana girdikten sonra kasaya yönelerek çalışanı oyalama başladı.

Kadınlar çantayı çalıp soyunmaya başladı

Kadınlardan biri, el çabukluğuyla tezgahtaki kasanın yanındaki ve içinde 3 bin dolar, 150 bin lira ve 2 araba anahtarı ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı. Bu sırada hırsızlardan biri ise soyunmaya başladı. Gözlerine inanamayan görevli, dışarı çıkarak diğer esnaflara haber verdi. Dükkanın dışarı çıkan kadın soyunmaya devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlar kaçarken, dükkan sahibi polis merkezine giderek şikayette bulundu.

"Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı"

Yaşadığı olayı anlatan mağaza sahibi Selahattin Aydın, "Ben diğer dükkandaydım elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele de etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar da müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikayetçi. Bayağı mağduruz" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüpheli kadından birinin soyunduğu ardından 3'nünde hızlı şekilde kaçtığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL