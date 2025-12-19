Zeytinburnu'nda çatısı çöken bina havadan görüntülendi

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki araçların üzerine düşmüştü. Bina havadan görüntülendi.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta yaşanan olayda kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı bir binanın çatısından dökülen beton parçaları, park halindeki üç aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri çalışma başlatmıştı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 3 araçta da ağır hasar oluşmuştu. Facianın eşiğinden dönülen olayda çatısı çöken bina havadan görüntülendi.

Olayı büyük bir gürültü ile duyan Gönül Canlı, "Saat 22.30'a kadar biz mesaideydik. 10 dakika sonra bir ses duyuldu. Altında 4 araba vardı. Çatı düştü aşağıya. Çatı düşünce polis falan çağrıldı. Çekiciler gelip arabaları götürdüler. Allah'tan biz orada değildik" dedi. - İSTANBUL