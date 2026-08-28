Zeytinburnu'nda İETT kazası: 1 ölü, 17 yaralı

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü duvara çarpmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 17 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı