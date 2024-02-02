Zeytinburnu'nda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu Semiha Şakir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim S., yönetimindeki 34 HHY 893 plakalı hafif ticari araç, Ferhat Ç., idaresindeki 34 GSS 656 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsüne Emniyetli Hayatı Derneği Başkanı Zahrettin Çelik ilk yardımda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen motosiklet sürücüsüne daha sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenirken, gerçekleşen kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın sinyal vermeden dönüş yapmaya çalıştığı ve sonrasında motosikletli sürücüye çarptığı görülüyor.

Öte yandan son zamanlarda yaşanan kazaların birçoğunun ise sinyal vermeyen sürücülerden kaynaklandığı öğrenildi. - İSTANBUL