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Zeytinburnu'nda fırtınanın etkisiyle hastanenin tabelası parçalara ayrıldı

3. Sayfa Haberleri

Zeytinburnu'nda fırtınanın etkisiyle hastanenin tabelası parçalara ayrıldı Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tabelası etkili olan fırtına nedeniyle parçalara ayrıldı.

Zeytinburnu'nda fırtınanın etkisiyle hastanenin tabelası parçalara ayrıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tabelası etkili olan fırtına nedeniyle parçalara ayrıldı. Parçalara ayrılan tabelada kimseye zarar gelmedi.

İstanbul'da etkisini gösteren yağış ve fırtınalı hava nedeniyle Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane binasının tabelası parçalara ayrıldı. Fırtına nedeniyle parçalara ayrılan tabelanın kimseye zarar vermemesi için polis ekipleri hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hastanenin parçalara ayrılmış olan tabelasına müdahale ederek olası bir facianın yaşanmasını önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleymaniye Zeytinburnu Çocuk 3. Sayfa Haberler

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