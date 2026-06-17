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Zeytinburnu'nda hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Zeytinburnu'nda hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir eve girerek 55 bin lira ve 2 bin 251 dolar çalan 3 kadın şüpheli, polis tarafından olay yerinden uzaklaşamadan suçüstü yakalandı. Çalınan paranın tamamı ele geçirilirken, şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir eve girerek 55 bin lira ve 2 bin 251 dolar çalan 3 kadın şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden uzaklaşamadan suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalınan paranın tamamı ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Zeytinburnu ilçesinde 5 Haziran günü G.Y. ve A.Y.'e ait eve giren hırsızlar, evin içinde buldukları 55 bin lira ve 2 bin 251 doları çalarak kaçtı. Mağdur G.Y. ve A.Y.'nin ihbarı sonrası polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Ekipler olay yerinden uzaklaşmadan tespit ettikleri 3 kadına sokakta suçüstü yakaladı. Ekipler şüphelilerin üzerlerinde yaptığı aramalarda çaldıkları paranın tamamını ele geçirdi. Şüphelilerden S.A. (28)'nın 21, E.G. (21)'nin 10 ve H.A. (32)'nın 44 suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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