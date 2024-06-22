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Zeytinburnu'nda eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti

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Zeytinburnu'nda 18 yaşındaki genç, 2 gün önce yurt dışından gelen eniştesini yaptığı planla darp ettirerek gasp ettirdiği iddia edildi. Aldığı darbeler sonucu talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti

Yurt dışından gelen eniştesini önce dövdü sonra gasp ettiler

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 18 yaşındaki genç, 2 gün önce yurt dışından gelen eniştesini yaptığı planla darp ettirerek gasp ettirdiği iddia edildi. Aldığı darbeler sonucu talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 gün önce yurtdışından gelen 61 yaşındaki Hasan Nur, eşinin yeğeni olan 18 yaşındaki Yimurhan Y.,'nın evine geldi. Hasan Nur'un eve girmesiyle birlikte arkasından gelen 3 kişi, iddiaya göre 61 yaşındaki adamı darp etmeye başladı. Hasan Nur, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı. Yaralanan adamın yeğeni Yimurhan Y., daha sonra olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Hasan Nur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı eşinin planladığı ortaya çıktı

Gerçekleşen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın Hasan Nur'un eşinin yeğeni olan Yimurhan Y. tarafından planladığını belirledi. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından aralarında Yimurhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gasp ettikleri paranın bir kısmıyla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı sitede oturan Abdülkadir Abdülkerim, "Saat 22.00 civarlarında, ben evdeydim. Ambulansların seslerini duydum. Ondan sonra ne oldu diye bakayım dedim. Polis araçları da vardı. 3 tane ambulans gördüm. Baya bir insan toplanmıştı orada. Ne olduğunu tam bilemedim. Hiçbir şey duymadım" dedi.

Öte yandan gerçekleyen olay sonrası polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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