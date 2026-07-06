Demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda demir yüklü bir kamyonetin, herhangi bir önlem alınmadan trafikte seyretmesi tehlike oluşturdu. Trafik güvenliğini hiçe sayan kamyonetin kilometrelerce bu şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 3 Temmuz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Hurda ve demir yüklü kamyonet herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan trafiğe çıktı. Yükün yola düşme riski nedeniyle diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Durumu fark eden seyir halindeki bir sürücü, hem yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı hem de kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde sürücünün, "Az önce bir tane demir parçası yola düştü. Bu şekilde nasıl seyahat ediyorsun. Hepsi demir. Bu cezayı hak ediyor. İnsanların can güvenliği hiç mi yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı