İstanbul'da feci olay! 8. sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu - Haberler

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İstanbul'da feci olay! 8. sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Zeytinburnu'nda feci bir olay meydana geldi. 8. sınıfa gittiği öğrenilen bir çocuk, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu. Ekipler, şüpheli ölüm için soruşturma başlattı.

Zeytinburnu'nda dün saat 19.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E. ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

İstanbul'da feci olay! 8. sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI BELLİ DEĞİL

Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Zeytinburnu 3. Sayfa Haberler

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