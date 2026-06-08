Zeytinburnu'nda 11 bin 60 sentetik ecza ele geçirildi

İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyondan 11 bin 60 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapıldı. Operasyonda şüpheli M.B. (20) yakalanırken, zula evi olarak kullanıldığı tespit edilen bir adreste yapılan aramalarda 11 bin 60 adet sentetik ecza, 23 gram marihuana, 10 bin 700 lira, 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı