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Zeynep Koçak sette yaşadığı zorbalığı ilk kez anlattı

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda hafızalara yer eden Zeynep Koçak, rol aldığı bir dizi setinde yaşadığı zorbalığı anlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşmakta güçlük çeken Koçak, "Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonuyla tanınan oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gündemde.

Son günlerde dizi ve film sektöründe yaşanan zorbalıklar gündem olurken, Zeynep Koçak da kendini tutamadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Koçak, bir film setinde yaşadığı zorbalığı anlattı.

"HER SABAH MAJYAJ YAPARAK GİTMEK ZORUNDA KALDIM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konuşmakta güçlük çeken Zeynep Koçak, yaşadığı olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Oynadığım bir filmin setindeki prodüksiyon amiri, 'Sabah makyajsız gelince diğer oyuncular demoralize oluyor' dedi. Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım.

"BİR BUÇUK AY ZORBALIKLARA MARUZ KALARAK OYUNCULUK YAPTIM"

Aynı setin yönetmeni 'Senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum' dedi. Ben bir buçuk ay bu sette zorbalıklara maruz kalarak oyunculuk yapmaya çalıştım. Sizden tek istediğim bu paylaşımın altına 'Bu yüzden estetik yapıp duruyor' yazmayın! Ben 23 yaşında bu işe başladığımda nasıl gözüktüğümle alakalı sürekli eleştiri alacağıma dair en ufak bir fikrim yoktu."

Zeynep Koçak sette yaşadığı zorbalığı ilk kez anlattı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

yapacak bir şey yok herşey çok güzel olacak Devlet gereken ne ise yapacak biraz sabır kardeş

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Haber YorumlarıRegaip CAN:

derdinizi s2yim

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Yapmasaydın zorla mı yaptırdılar.

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