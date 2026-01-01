Zelenskiy: "Rusya, yeni yıla kasıtlı olarak savaşı taşıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya, Yeni Yıl'a kasıtlı olarak savaşı taşıyor. Gece boyunca Ukrayna'ya 200 fazla saldırı dronu fırlattı" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasından saldırılar yeni yıla taşındı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, yeni yıla kasıtlı olarak savaşı taşıyor. Gece boyunca Ukrayna'ya iki yüzden fazla saldırı dronu fırlattı. Bunların çoğu başarıyla düşürüldü" dedi.

Saldırıyı püskürten askerlere teşekkür eden Zelenskiy, "Saldırılar Volın, Rivne, Zaporojiya, Odesa, Sumy, Harkov ve Çernihiv bölgelerini vurdu. Hedefleri enerji altyapımızdı. Gerektiği yerde, kurtarma ekipleri yardım sağlıyor ve enerji mühendisleri saldırıların ardından elektriği yeniden sağlıyor. Sonrasında müdahalede bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıların durması yönünde çağrı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ölümler durdurulmalı, insan hayatını korumada ara verilemez. Saldırılar yeni yıl tatilleri sırasında bile durmazsa, hava savunma teslimatları ertelenemez. Müttefiklerimiz gerekli nadir ekipmanlara sahipler. Aralık sonunda ABD ile korumamız için kararlaştırılan her şeyin zamanında teslim edileceğini umuyoruz. Ukrayna'nın yanında durmaya ve ortak güvenliğimiz için çalışmaya hazır olan herkese minnettarım" açıklamasını yaptı. - KİEV