Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik saldırılarının misilleme olarak Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç (Kırım) Köprüsü'ne "benzeri görülmemiş" bir saldırı düzenlediklerini ifade etti. Köprü kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna ordusu, işgal altındaki Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç (Kırım) Köprüsü'ne üst üste ikinci gün saldırı gerçekleştirdi. Köprüde ağır hasar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, operasyonda yer alan tüm Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerine, Ukrayna Savunma Bakanı'na, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'na ve tüm silah üreticilerimize, Rusya'nın altyapımıza yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirdikleri eşi benzeri görülmemiş operasyon için minnettarız. Bugün herkes Rus topraklarından Ukrayna'nın Kırım bölgesine uzanan ana askeri geçiş noktasının son halini görebiliyor. Bu, Ukrayna Güvenlik Servisi ile Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın birlikte geliştirdiği ve koordine ettiği, birkaç hafta süren operasyonun 7'nci aşamasının sonucudur. Savaşçılarımız, nihai hedefe doğru ilerlerken hava savunma sistemlerini, radarları, elektronik savaş teçhizatlarını ve diğer belirlenmiş hedefleri kademeli olarak imha etti" ifadelerini kullandı. Zelenskiy saldırıda "Dovbush," "Vendetta," "Da Vinci," "Sichen," "Mich-2000," "Ruta," "Palianytsia," "An-197," "FP-1," "FP-5 Flamingo" ve "R-360 Neptune" sistemlerinin kullanıldığını belirtti. Zelenskiy, "Bugün, kritik aşamada, Palianytsia insansız hava araçları köprünün yol bölümünü vurarak olağanüstü bir performans sergilerken, Neptune füzeleri, Ruta insansız hava araçları ve FP-5 insansız hava araçları demiryolu bölümünü vurdu. Savaşçılarımız Flamingo sistemini kullanarak hassas güdümlü bir saldırı gerçekleştirdi ve iletişim bağlantısı son saniyelere kadar kusursuz bir şekilde çalıştı" bilgisini paylaştı.

"Rusya altyapımıza her gün saldırı düzenliyor"

Zelenskiy, "Rusya'ya gerilimi azaltmaya yönelik adımlar atması için defalarca teklifte bulunduk ve her teklifimiz sert bir ret cevabıyla karşılandı. Rusya, Zaporijya, Dinyeper, Kiev ve Odessa bölgesindeki köprüler de dahil olmak üzere altyapımıza her gün saldırılar düzenliyor. Altyapımızı yeniden inşa ediyoruz. Ancak Rusya'ya savaşın her zaman başladığı yere geri döneceğini de hatırlatıyoruz. Ukrayna'nın savunma kapasitesi güçlüdür ve öyle kalmaya devam edecektir. Şehirlerimize ve halkımıza yönelik terörü asla cevapsız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden 8 yıl sonra inşa edilen ve resmi adıyla "Kırım Köprüsü" olarak bilinen Kerç köprüsünün yasa dışı olduğunu ilan etmişti.

Kırım Köprüsü'ne ilk saldırı

Kırım Köprüsü dünkü saldırının ardından trafiğe kapatılmıştı. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya tarafından Kırım'a atanan Vali Sergey Aksyonov, dün geçici olarak kapatılan köprünün artık kullanılamaz durumda olduğunu ifade etti.

Kırım ile Rusya'nın Krasnodar bölgesi arasındaki trafiğin büyük kısmı şu anda feribot geçişi üzerinden yönlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı