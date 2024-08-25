Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
Sırtında ağır yükle yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir eşek, ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlanarak feci şekilde telef oldu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasında girdi. Bir kesim görüntüyü izleyip hayvan sahibine tepki gösterirken bir kesim de "Adamların ekmek parası. Böyle kazalar olur" şeklinde yorumlar yaptı.
Sırtındaki ağır yükle yokuş yukarı çıkmaya çalışan eşek, bir anda anda ayağının kayması ile yuvarlanmaya başladı. Zeminin karlı olması nedeniyle gittikçe hızlanan eşek, uçurumun dibinde kayalara çarparak parçalandı.
O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim eşek sahiplerine tepki gösterirken, bir kesim de "Adamların ekmek parası. Böyle kazalar olur" şeklinde yorumlar yaptı.