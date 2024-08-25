Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti

Sırtındaki ağır yükle yokuş yukarı çıkmaya çalışan eşek, bir anda anda ayağının kayması ile yuvarlanmaya başladı. Zeminin karlı olması nedeniyle gittikçe hızlanan eşek, uçurumun dibinde kayalara çarparak parçalandı.

O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim eşek sahiplerine tepki gösterirken, bir kesim de "Adamların ekmek parası. Böyle kazalar olur" şeklinde yorumlar yaptı.