Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında tansiyon yükseldi. Yayına çıkan bir baba, sinirlerine hakim olamayarak evden kaçan kızına saldırdı.

ÖNCE ADAMA SONRA KIZINA SALDIRDI

Baba Yusuf, bir ay önce evden kaçan kızı Zeynep'i bulmak için Zahide Yetiş'in programına çıktı. Adı birçok erkekle anılan bir çocuk annesi Zeynep, görüştüğü kişilerde özel görüntülerinin olduğunu belirterek korktuğunu söyledi. Kızının birlikte olduğu kendisinden yaşça büyük adamla yüzleşen baba, öfkeden deliye döndü. Kızının "Benonu seviyorum" itirafına sinirlenen baba, önce adamın üstüne yürüdü sonra yanında oturan kızına tokat attı. Güvenlik görevlisi araya girerken Zahide Yetiş de yaşananlara sessiz kalmadı. "Sizi yayınımda istemiyorum" diyen Yetiş, babayı stüdyodan çıkarttı.