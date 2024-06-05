Üye Girişi
Haberler

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zahide Yetiş'in programına çıkan baba, kendisinden yaşça büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü. Öfkeden deliye dönen Yetiş, "Sizi yayınımda istemiyorum" diyerek adamı stüdyodan kovdu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında tansiyon yükseldi. Yayına çıkan bir baba, sinirlerine hakim olamayarak evden kaçan kızına saldırdı.

ÖNCE ADAMA SONRA KIZINA SALDIRDI

Baba Yusuf, bir ay önce evden kaçan kızı Zeynep'i bulmak için Zahide Yetiş'in programına çıktı. Adı birçok erkekle anılan bir çocuk annesi Zeynep, görüştüğü kişilerde özel görüntülerinin olduğunu belirterek korktuğunu söyledi. Kızının birlikte olduğu kendisinden yaşça büyük adamla yüzleşen baba, öfkeden deliye döndü. Kızının "Benonu seviyorum" itirafına sinirlenen baba, önce adamın üstüne yürüdü sonra yanında oturan kızına tokat attı. Güvenlik görevlisi araya girerken Zahide Yetiş de yaşananlara sessiz kalmadı. "Sizi yayınımda istemiyorum" diyen Yetiş, babayı stüdyodan çıkarttı.

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Zahide Yetiş Baba Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
500

Yorumlar (7)

Cumalylmz yilmaz:

kadına şiddet diye düşünmeyin bı baba için çok zor bı durum kızının kaçması heleki kaç yaş büyük biriyle onu babaya sorun bide içindeki acıyı içinde açılan yarayı bı sorun Allah kimsenin başına vermesin çok zor bı durum

114
1
yanıtYanıtla
Satinalma gf:

ne olursa olsun insan dövülmez , çok acı çekiyorsa evlatlıktan red eder, herkes başına geleceklerden sorumlu olur , bende kız babasıyım, ve böyle düşünüyorum.

yanıt0
yanıt30
ayten sağdıç:

KIZ EVDEN KAÇMAKTA HAKLIYMIŞ ONCA İNSANIN İÇİNDE BÖYLE YAPAN EVDE CİNAYET İŞLER

4
101
yanıtYanıtla
Mehmet Ali Ozturk:

kız evladı olan bilir o acıyı çok boş bi yorum

yanıt11
yanıt0
SUNSET null:

naklen kadına şiddet

2
77
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Kimin ne yaşadığını bilemeyiz ben çevremde çocuklarına karşı sorumsuz çok ebeveyn gördüm, diğer yandan anne babasına saygısız çok evlat da gördüm. Bence bir insanın hayattaki en büyük sorunlarından birisi de ailesiyle yaşadı sorunlardır. Öyle bir durum ki insanı çaresiz bırakır. Allah, hayırlı eş, hayırlı anne baba, hayırlı kardeşler ve hayırlı evlatlar nasip etsin. Aile çok önemli.

37
0
yanıtYanıtla
AKIL MANTIK:

zahide yetişmemiş mi

5
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title