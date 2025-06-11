Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik (TCK 216)" suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluğunun devamına...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik (TCK 216)" suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar erildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik (TCK 216)" suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar erildi. Dava 17 Haziran'a ertelendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa