Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye götürüldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye götürüldü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye götürüldü
İSTANBUL - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Özdağ 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklanmıştı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özdağ, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa