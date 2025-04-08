Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa