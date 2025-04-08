Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis...

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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