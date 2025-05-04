Zafer Partisi Gençlik Kollarına Soruşturma Başlatıldı

Zafer Partisi Gençlik Kollarına Soruşturma Başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na sosyal medyada 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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