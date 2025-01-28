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Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir Mahkemeye Sevk Edildi

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir Mahkemeye Sevk Edildi
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Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, ifadeye alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, mahkemeye sevk edildi.

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, bugün öğle saatlerinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeye çağırıldı. Burada işlemleri tamamlanan İl Başkanı Demir, mahkemeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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