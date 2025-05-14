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Zabıtaların Üzerine Lüks Aracını Süren Şahıs Yakalandı

Zabıtaların Üzerine Lüks Aracını Süren Şahıs Yakalandı
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Güngören'de zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobil süren İbrahim Ş. isimli şahıs, kasten yaralama, dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu için polis tarafından yakalandı.

Zabıtaların üzerine aç süren şahıs yakalandı

İSTANBUL - Güngören'de zabıtaların üzerine lüks otomobili süren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin "Kasten Yaralama, Dolandırıcılık, Mala Zarar Verme" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Güngören Posta Caddesi'nde 10 Mayıs günü kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle yolu kapatarak güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirmişti. Bu sırada Porsche marka lüks aracıyla kapalı yoldan geçmeye çalışan bir şahıs, zabıta memurlarıyla tartışmıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta memurlarını tehdit etmişti. Sürücü daha sonra zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobilini sürmüştü. Aracın plakasını alan zabıta ekipleri, sürücüden şikayetçi oldu. Yapılan incelemede aracın herhangi bir milletvekili üzerine kaydının olmadığı anlaşıldı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 adet "Kasten Yaralama, Dolandırıcılık,Mala Zarar Verme" suçlarından kaydı bulunan şüpheli İbrahim Ş.'nin aynı gün içerisinde yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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