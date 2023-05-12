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Zabıtadan kaçan dilenciler ağaca çıkarak saklandı

3. Sayfa Haberleri

Zabıtadan kaçan dilenciler ağaca çıkarak saklandı Beyoğlu'nda dilenci operasyonu: Dilenciler kaçtı, zabıta görevlileri yakalamaya çalıştı Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ilçenin farklı noktalarında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zabıtadan kaçan dilenciler ağaca çıkarak saklandı

Beyoğlu'nda dilenci operasyonu: Dilenciler kaçtı, zabıta görevlileri yakalamaya çalıştı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ilçenin farklı noktalarında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bazı dilencilerin kaçtığı görülürken, bir ağaca çıkarak saklanmaya çalışan dilenciler ekipler tarafından aşağı indirildi.

Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında halkın duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Zabıta ekiplerini gören dilenciler kaçmaya başladı. Zabıta ekipleri de kaçan dilencileri yakalamaya çalıştı. Bir dilenci yakalanmamak için kaçıp ağaca çıktı. Zabıta görevlileri ağaca çıkarak saklanan dilencileri indirmek için yoğun çaba sarf etti. Operasyonda dilendirilen çocuklar da yakalandı. Dilencilerin yakalandıktan sonraki rahat tavırları ve şarkı söylemeleri dikkat çekti. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilenciler hakkına işlem yapıldı.

(SA-MH-AD-RU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - 3. Sayfa

Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Zabıta 3. Sayfa Haberler

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