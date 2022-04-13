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Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gıda satan iş yerleri ile zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gıda satan iş yerleri ile zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve işletmelerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Zabıta personeli, ürün etiketleri, fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliği denetimlerini gerçekleştirerek işletmecilere uyarılarda bulundu. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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