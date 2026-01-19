Sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkaramayan vatandaş, Solhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yüzüğü kısa sürede çıkardı. Başarılı müdahalenin ardından vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa