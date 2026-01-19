Haberler

Sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkaramayan bir vatandaş, Solhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İtfaiye ekipleri, özel ekipmanla müdahale ederek yüzüğü kısa sürede çıkardı ve vatandaşın sağlık durumu iyi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde parmağında sıkışan yüzük nedeniyle hastaneye başvuran bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkaramayan vatandaş, Solhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yüzüğü kısa sürede çıkardı. Başarılı müdahalenin ardından vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

