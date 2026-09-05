Şanlıurfa'da Barajda Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği Bozova ilçesinde Atatürk Barajına giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte Şanlıurfa'dan Bozova ilçesine eğlenmeye giden Ali Kına (20) Atatürk Baraj Gölüne girerek serinlemek istedi. Bir süre yüzen genç, suya gömüldü. Arkadaşlarını haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sualtı arama kurtarma polisleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları aramada gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı