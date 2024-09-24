Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Yön Tabelasının Devrilmesi Facianın Eşiğinden Döndü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yüzlerce otomobilin geçtiği yolda, ekskavatör taşıyan bir vinç sürücüsü yön tabelasını devirdi. Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Devriye yön tabelası, yolda seyreden araçların üzerine düşmeyerek büyük bir kazanın önüne geçti. Polis, kazanın ardından yolu kapatırken, trafik başka bir noktadan yönlendirildi.

Yüzlerce aracın geçtiği yolda faciadan dönüldü

Vinç sürücüsü yön tabelasını devirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yüzlerce otomobilin geçtiği yolda ekskavatör taşıyan vinç sürücüsü yön tabelasını devirdi.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. Ekskavatör taşıyan 46 AGN 679 plakalı vinç, günde binlerce otomobilin geçtiği yolda bulunan yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yön tabelası yolun üstüne devrildi. Yön tabelasının her hangi bir aracın üzerine düşmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazanın meydana gelmesi üzerine polis ekipleri yolu kapatıp trafiğe başka bir noktandan verdi. Bir süre yol araç trafiğine kapatılan yol çalışmaların ardından açıldı.

Kahramanmaraş'ta Yön Tabelasının Devrilmesi Facianın Eşiğinden Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN NAZLI - 3.Sayfa

Kahramanmaraş Güvenlik 3-sayfa Olaylar Ulaşım trafik

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EYLÜL | Baraj doluluk seviyesi nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });