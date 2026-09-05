Bodrum'da yüzen göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinde yer alan açıklamaya göre, 4 Eylül saat 19.05'te Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından deniz yüzeyinde bir şahıs tespit edildi. Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen 1 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı