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Yuvası bozulmuş paçalı baykuş ailesi koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yuvası bozulmuş paçalı baykuş ailesi koruma altına alındı

Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsalında yuvası bozulmuş ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan paçalı baykuş ailesi jandarma tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsalında yuvası bozulmuş ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan paçalı baykuş ailesi jandarma tarafından kurtarıldı. 5 adet paçalı baykuş Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Cambazlı Mahallesi Dere mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye sırasında yuvası bozulmuş vaziyette 5 adet nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru paçalı baykuş bulundu. Jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınan baykuşlar tedavilerinin yapılması ve koruma altına alınması amacıyla Manisa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ahmetli Manisa 3. Sayfa Haberler

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