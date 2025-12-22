Haberler

Yusuf Güney işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yusuf Güney, ifadesinin ardından saç ve kan örnekleri vererek serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha adresinde bulunamayan şüpheli Yusuf Güney gözaltına alınmıştı. Güney, ifadesi sonrası sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
