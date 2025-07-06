Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı

Sakarya'da 2 kız öğrenci, öğrenci yurdunun mescidinde cinsel içerikli film izlerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"AMBİYANS HARİKA..."

Kız öğrenciler paylaştıkları fotoğrafa ise "Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin" notunu düştü.

SAKARYA VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Görüntü kısa sürede yayılırken, tepkilerin çığ gibi büyümesi Sakarya Valiliği'ni de harekete geçirdi. 2 genç kızın yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyuran Valilik açıklamasında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"2 KIZ ÖĞRENCİ YAKALANDI"

Sakarya Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda 'betty' rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin, 'Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin' açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."