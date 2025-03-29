Yurt Dışından Emir Alan Suç Örgütüne Operasyon: 20 Gözaltı

Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı

Mersin'de yurt dışındaki örgüt liderinden talimat alarak cinayete teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama ve tefecilik suçlarına karışan şebekeye operasyon yapıldı, 20 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden 3'ü uzun namlulu çok sayıda silah ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetlerde ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de yurt dışındaki örgüt liderinden talimat alarak cinayete teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama ve tefecilik suçlarına karışan şebekeye operasyon yapıldı, 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uzun namlulu silahlar ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetlerde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kasten öldürmeye teşebbüsten gaspa kadar bir çok olaya karışan çetenin peşine düştü. Polisin planlı teknik ve fiziki takibi sonucu suç örgütünün liderinin M.K. olduğunu ve yurtdışında bulunduğu ortaya çıktı. Kasten öldürmeye teşebbüsten, nitelikli yağmaya, işyeri kurşunlamadan

çok sayıda silahlı kanuna muhalefet suçlarına karışan M.K.'nin çetesine operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat ve gece görüşlü dron destekli bir çok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerini didik arayan polis 3'ü uzun namlulu ruhsatsız 8 silah, mühimmatlar ile yüklü miktarda nakit para, dijital materyal, yazılı ajandalar, çek, senetler ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetler ele geçirdi.

Emniyete götürülen şüphelilerin halk üzerinde korku, panik ve kaygı oluşturarak yasadışı ekonomik kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü faaliyetlerine katıldığı ve tefecilik suçlarına karıştıkları öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.