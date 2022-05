Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen Trafik Haftası Genelgesi çerçevesinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından vatandaşlara yol gösterici trafik denetimi gerçekleştirildi.

'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun (slogan) etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla ülke genelinde ve Muradiye-Manisa yolunda eş zamanlı olarak yayalara ve sürücülere yönelik bilgilendirme denetimi yapıldı. Denetime Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Gezgin ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' afişleri duraklara asıldı. Sürücüler özellikle yaya geçitlerinde geçerken yayalara yol vermeleri konusunda trafik ekipleri tarafından bilgilendirildi. Kaymakam Kantay, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarırken, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti. Özellikle çocuklara ön koltuk yerine arka koltukta emniyet kemeri takılması gerektiğini söyleyen Kaymakam Kantay çocuklara top, boyama kitabı ve boya kalemleri hediye etti.

"Trafik kazaları ve can kayıpları azaldı"

Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, "Trafik denetimlerini vatandaşların üzerinde denetimden ziyade yol gösterici faaliyetlerini sürdürmesinden bu yana trafik kazalarında ve can kayıplarında özellikle azalışların olduğunu istatistikler gösteriyor. Bizde bundan çok büyük memnuniyet duyduk. Örneğin son Ramazan Bayramımızda yüzde 61 oranında can kaybı azaldı. Trafik kazaları da azaldı. Bizlerde bayram dönüşü ve bayrama gidişlerde bulunduğumuz bölgede bu kontrolleri yaptık. Bizler çok memnun olduk, aileler çok memnu oldu. Git gide, emniyet kemeri takma, can güvenliği, trafik güvenliği, yayalar konusunda ülkemiz güzel ilerlemeler kaydediyor. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Bu güzel uygulamaların devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

