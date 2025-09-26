Haberler

Yunus Polislere Takılan Firari, 21 Yıl Hapis Cezasıyla Cezaevine Gönderildi

Yunus Polislere Takılan Firari, 21 Yıl Hapis Cezasıyla Cezaevine Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde yunus polisleri tarafından durdurulan H.K.'nın 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, yunus polisleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan şüphelinin 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Firari, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

'Yunuslar' olarak da bilinen Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler, dün Konak'ta yapılan uygulama sırasında H.K. isimli şahsı durdurarak sorguladı. Yapılan incelemede, şahsın 'Tutuklu ve hükümlünün kaçması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve hırsızlık" suçlarından arandığı, 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bin 600 TL para cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Araçtan inip sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdılar
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.