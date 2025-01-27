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Yunanistan Sahil Güvenliği, Kaçak Göçmenleri Ölüme Terk Etti

Yunanistan Sahil Güvenliği, Kaçak Göçmenleri Ölüme Terk Etti
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin lastik botunun motorunu sökerek Türk karasularına geri iten Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 46 kişiyi ölüme terk etti. 24'ü çocuk olan kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin lastik botunun motoru Yunan sahil güvenlik ekipleri söküldü. Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler denizin ortasında ölüme terk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler iddiaya göre, Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 24'ü çocuk toplam 46 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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