Yunanistan'ın Türkiye sınırında orman yangını

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Dedeağaç'ta çıkan orman yangını 2 gündür devam ederken, bölgedeki 13 köy tahliye edildi.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Dedeağaç'ta dün başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Yetkililer, dün 5, bugün ise 8 olmak üzere toplam 13 köyü tedbir amaçlı tahliye etti. Binlerce dönümlük ormanlık alanın kül olduğu yangında, 8 ev ve 2 kilise hasar gördü. Henüz can kaybı ve yaralanmanın bildirilmediği yangına, 16 uçak ve yaklaşık 200 itfaiyeci ile müdahele ediliyor.

Yetkililer, Dedeağaç sakinlerine pencerelerini kapalı tutmalarını tavsiye ederken, yangın nedeniyle çıkan duman sonucu görüş mesafesini azalması nedeniyle Ferecik-Dedeağaç yolu trafiğe kapatıldı.

"Açık havada yangın çıkarabilecek hiçbir çalışmaya izin verilmeyecek"

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin, polisin, ordu personelinin ve gönüllülerin Dedeağaç bölgesinde "yoğun bir savaş yürüttüğünü" belirterek, "Açık havada yangın çıkarabilecek hiçbir çalışmaya izin verilmeyecek. Hepimiz ülkemize sahip çıkmalıyız." dedi.

İpsala Sınır Kapısı kapatıldı

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtilerek, İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ATİNA