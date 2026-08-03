Datça'da Yunanistan'ın Geri İttiği 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 2 can salı içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 8'i çocuk toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı