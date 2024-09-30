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Yunanistan'da orman yangını: 2 ölü

Yunanistan'da orman yangını: 2 ölü
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Yunanistan'ın Corinthia bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti. Alevlere müdahale eden yüzlerce itfaiyeci ve 9 yangın söndürme uçağı bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Corinthia bölgesinde yer alan Xylokastro kasabasında dağlık bir alanda dün orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler kısa sürede ormanlık alana yayılırken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce itfaiyeci ve 9 yangın söndürme uçağının alevlere müdahale ettiği belirtildi.

BAZI KÖYLERE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Kasabadaki bazı köylere ise tahliye emri verildi. Yunanistan'da Sivil Koruma Bakanlığı, ekiplerin yangın bölgesinde 2 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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