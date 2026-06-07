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Eğriboz Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,8 ve 5,2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Sarsıntı sonucu bazı binalarda hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Yetkililer heyelan ve altyapı hasarı olduğunu açıkladı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntının ardından bazı binalarda hasar oluştu.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,8 ve 5,2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'ne göre ilk 4,8 büyüklüğündeki deprem Prokopi (Yeni Ürgüp) bölgesinin 6 kilometre güneybatısında 14 kilometre derinlikte kaydedilirken, kısa süre sonra meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı ise Prokopi'nin 2 kilometre güneydoğusunda 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntının ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Yunan devlet televizyonu ERT'ye göre yerel yetkililer, bazı bölgelerde heyelan meydana geldiğini ve altyapı hasarı oluştuğunu bildirdi.

Aynı bölgede büyüklüğü 2,8 ile 3,3 arasında değişen dört artçı sarsıntı da kaydedildi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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