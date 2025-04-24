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Yumruklu Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Yumruklu Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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İstanbul Üsküdar'da bir grup, tartıştıkları kişiye yumrukla saldırdıktan sonra silahla ateş açarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı.

Yumruk atıp yere düşürdükleri kişiye ateş açtılar... Cinayet anı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da tartıştığı şahısların yumruk atıp yere düşürdüğü ardından silahla ateş açtığı bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Beylerbeyi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup üyeleri, bir süre sonra üç motosikletle yeniden olay yerine döndü. Grup üyelerinden biri, Beylerbeyi'nde karşılaştığı Cihan Açıkgöz'e (41), yumrukla saldırdı. Motosikletli grup ise, baygın haldeki Açıkgöz'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, iki gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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