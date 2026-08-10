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Körfez'de iş kazası: RTG operatörü yüksekten düştü

Körfez'de iş kazası: RTG operatörü yüksekten düştü
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen liman vinci (RTG) operatörü yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen liman vinci (RTG) operatörü yaralandı.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan DP World Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre fenalaşarak bayılan liman vinci (RTG) operatörü Güngör Çelik, bulunduğu yerden zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Çelik, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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