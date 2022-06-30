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Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Adıyaman'da, yapımı devam eden inşaatın 6.katından aşağıya düşen işçi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, yapımı devam eden inşaatın 6.katından aşağıya düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı yakınlarında yapımı devam eden bir binanın 6.katında bulunan Aziz E. (40), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Büyük bir gürültüyle 6.kattan aşağıya düşen Aziz E'nin yardımına iş arkadaşları koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Aziz E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Adıyaman Aziz 3. Sayfa Haberler

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