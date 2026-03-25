Yüksekova-Van kara yolunda korkutan görüntü

Yüksekova-Van kara yolunda meydana gelen heyelan, sağanak yağışlar sonrası toprak yığınlarının yola inmesine neden oldu. Olay sırasında seyir halindeki sürücüler son anda durarak faciadan kurtulurken, yol tamamen kapandı. Ekipler yoğun temizlik çalışmalarına başladı.

Yüksekova-Van kara yolunda sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan büyük korkuya neden olurken, toprak yığınlarının yola indiği anlar kayıt altına alındı.

Olay, Yüksekova-Van kara yolu Çöplük mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, toprağın yumuşamasına ve heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütlesi büyük bir gürültüyle yola inerken, o esnada seyir halinde olan sürücüler son anda durarak faciadan kurtuldu.

Heyelan sonrası kara yolu adeta enkaz alanına dönerken, yol her iki yönden de tamamen kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleriyle dev kayaları ve toprak yığınını temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürerken, yetkililer sürücüleri alternatif güzergahlar ve yağış sonrası devam edebilecek heyelan riskine karşı uyardı.

Ulaşımın, temizlik çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden açılması bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
