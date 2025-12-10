Haberler

Yüksekova'da yoğun sis uçak seferlerini durdurdu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndaki uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi havacılıkla ilgili aksaklıklara yol açtı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçuşların durmasına neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Yüksekova-İstanbul karşılıklı seferleri iptal edildi.

Yüksekova'da sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun sis, bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Sis yoğunluğunun şiddetini artırması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi sebebiyle hava ulaşımında büyük aksaklık yaşandı. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan tüm uçak seferleri, yoğun sis nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. Benzer şekilde, İstanbul'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da, bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yetkililer, sisin yoğunluğu ve görüş mesafesindeki düşüşün uçuş emniyetini tehdit ettiğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
