Hakkari'de 'torbacı' operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; uyuşturucu madde temin eden, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir devam eden planlı ve projeli çalışma kapsamında 13 Aralık 2025 günü Yüksekova ilçemizde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyona konu 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ