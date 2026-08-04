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Yüksekova'da Uçurumdan Düşen Sigortalı Buzağı Halatlarla Kurtarıldı

Yüksekova'da Uçurumdan Düşen Sigortalı Buzağı Halatlarla Kurtarıldı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçe kırsalında köylüler uçurumdan düşerek telef olan sigortalı buzağı metrelerce yükseklikte halatlarla bulunduğu yerden çıkardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe kırsalında köylüler uçurumdan düşerek telef olan sigortalı buzağı metrelerce yükseklikte halatlarla bulunduğu yerden çıkardı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Büyükçiftlik beldesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Meydanbelek Yaylası kırsalında meydana geldi. Adnan Yanık'a ait buzağı, arazide otladığı sıra uçurumdan yuvarlandı. Hayvanın boynunun üzerine düşmesi sonucu olay yerinde telef oldu. Uçurumdan yuvarlanarak telef olan buzağının sigorta işlemlerinin tamamlanabilmesi için köylüler harekete geçti. Hayatlarını riske atarak halatlarla uçuruma inen köy sakinleri, uzun uğraşların ardından telef olan buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı. Tehlikeli anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürüye çobanlık yapan Ayhan Çelik yaşananları anlatarak, "Büyükçiftlik beldemizde oturan birkaç vatandaşımıza ait büyükbaş hayvan sürüsüne arkadaşımla birlikte çobanlık yapıyoruz. Meydanbelek Yaylası kırsalında bir buzağının uçurumdan yuvarlandığını fark ettik. Hemen yanına gittik ancak boynunun üzerine düştüğü için olay yerinde telef olmuştu" dedi.

Çelik, hayvanın sigortalı olması nedeniyle durumu sigorta firmasına bildirdiklerini belirterek, "Buzağının sahibi Adnan Yanık, sigortalı olduğu için durumu sigorta firmasına bildirdi. Firma, tespit ve ekspertiz işlemleri için telef olan hayvanın çıkarılması gerektiğini söylemiş sanırım. Bu nedenle oldukça tehlikeli bir alana düşen buzağıyı çıkarmaya çalıştık. İplerle aşağı indik. Yukarı çıkarana kadar oldukça tehlikeli bir süreç yaşadık. Bu anları da orada bulunan arkadaşlarımız cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Aslında bu olay, bölgede hayvancılık yapan insanların ne kadar zor şartlarda üretim yaptığının bir yansıması. Biz bu şartlarda hayvancılık yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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