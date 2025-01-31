Yüksekova'da Tünelde Kaza: Bir Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen tünel kazasında bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafiğe açılan tünelde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak tünelin içinde duvara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken tırda hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa