Yüksekova'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 17 Yaşındaki Arda Toprağa Verildi
Yüksekova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Arda Kameri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşanan kazada diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Arda Kameri kurtarılamadı.
Yüksekova'da kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Arda toprağa verildi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Arda Kameri, gözyaşları arasında toprağa verildi
Kaza, sabah saatlerinde Vezirli Mahallesi Köprüsü yakınlarında meydana gelmişti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki direğe çarparak takla atmıştı. Yaşanan kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17), Devran Kameri ve Arda Kameri (17), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Arda Kameri ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kameri'nin cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Yüksekova Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Evleri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.