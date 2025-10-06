Haberler

Yüksekova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri Yüksekova-Esendere Karayolu'nda çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova- Esendere Karayolu Dilimli Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AOZ 180 plakalı otomobil ile 34 VU 8681 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
