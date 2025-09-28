Haberler

Yüksekova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü H.B. ile araçta yolcu olarak bulunan F.B., S.B. ve D.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
