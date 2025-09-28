Yüksekova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü H.B. ile araçta yolcu olarak bulunan F.B., S.B. ve D.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - HAKKARİ